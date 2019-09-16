16 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Fenerbahçe taraftarı yatsın kalksın Emre'ye dua etsin"
A Spor yorumcusu Emre Bol, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
16.09.2019
Bol, "Emre Belözoğlu olmayınca bu takımın geçen seneden farkı olmadığını gördük. Fenerbahçe taraftarı yatsın kalksın Emre Belözoğlu'na bir şey olmasın diye dua etsinler." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'ın zorlu fikstürü
- Reha Kapsal: Trabzonspor'un gol yeme sıkıntısı var
- Basketbolda İspanya şampiyon oldu
- Belhanda için özel maske
- Galatasaray alternatif formasını tanıttı
- Beşiktaş kötü başladı
- Belhanda için özel maske
- Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü
- Aslan Devler Ligi'nde 16. kez gruplarda
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"