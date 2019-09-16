"Fenerbahçe taraftarı yatsın kalksın Emre'ye dua etsin"

A Spor yorumcusu Emre Bol, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Bol, "Emre Belözoğlu olmayınca bu takımın geçen seneden farkı olmadığını gördük. Fenerbahçe taraftarı yatsın kalksın Emre Belözoğlu'na bir şey olmasın diye dua etsinler." ifadelerini kullandı.