28 Eylül 2019, Cumartesi
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Fenerbahçe taraftarı Türk Telekom Stadı'na ulaştı
Fenerbahçe taraftarı, saat 20.00'de başlayacak Galatasaray derbisi için maçın oynanacağı Türk Telekom Stadı'na ulaştı. Polis korteji eşliğinde 35 otobüsle Seyrantepe'ye gelen sarı-lacivertli taraftarlar, güvenlik aramasının ardından stada alındı.
28.09.2019
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