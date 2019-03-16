16 Mart 2019, Cumartesi

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Fenerbahçe-Sivasspor maçı öncesi Çanakkale şehitleri anıldı

Fenerbahçe Sivasspor maçında şehitler anıldı, duygusal anlar yaşandı! Fenerbahçe tribünleri, bugün 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yılı sebebiyle saygı duruşunda bulunuldu.
16.03.2019

Fenerbahçe ile Sivasspor arasında oynanan Süper Lig mücadelesi öncesinde, başta Çanakkale Şehitleri olmak üzere tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

SİVASSPORLULAR DA EŞLİK ETTİ
Maç öncesi seremonisinde saygı duruşuna geçen tüm stadyumda, Fenerbahçe ve Sivasspor tribünlerinden teşrik tekbiri sesleri yükseldi.

Gönülleri bir olan binlerce taraftarlar hep bir ağızdan ""Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd" diyerek Çanakkale Şehitleri'ni ve bugün Yeni Zelanda'da şehit olan müslümanları andı.

NDİNGA DUYGULANDI
Oluşan atmosfer sırasında kameralar Sivassporlu futbolcu Delvin Ndinga'ya odaklandı. Kongolu futbolcunun tekbir sesleriyle birlikte gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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