Fenerbahçe Novak transferini böyle duyurdu

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Trabzonspor ile sözleşmesi sona eren Filip Novak ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertliler, tecrübeli futbolcunun transferini sosyal medya hesabından paylaştığı video ile duyurdu.

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