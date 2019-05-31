31 Mayıs 2019, Cuma

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Fenerbahçe Niasse için devrede

Forvet hattına takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Senegalli Oumar Niasse için harekete geçti. Sportif direktör Comolli'nin 29 yaşındaki futbolcu için nabız yokladığı öğrenildi.
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