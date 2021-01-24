Fenerbahçe Mesut Özil'i bu videoyla açıkladı!

Fenerbahçe, Mesut Özil'in transferi için Arsenal'le ve futbolcuyla anlaşmaya varıldığını KAP'a bildirdi. Sarı-lacivertliler 32 yaşındaki oyuncuyla 3.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıklarken, transferi ise işte bu videoyla duyurdu. | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)

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