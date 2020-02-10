10 Şubat 2020, Pazartesi

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"Fenerbahçe maçındaki iki hakemin de bitmesi lazım"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Dün Fenerbahçe maçındaki iki hakeminde bitmesi lazım. Hani!" ifadelerini kullandı.
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