30 Temmuz 2019, Salı
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Fenerbahçe Kolarov'dan vazgeçmiyor
Sırp yıldız Kolarov'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, İtalyan ekibi roma ile pazarlıkları sürdürüyor...
30.07.2019
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