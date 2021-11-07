Fenerbahçe-Kayserispor maçı sonrası Vitor Pereira'dan istifa sözleri!

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe sahasında Kayserispor ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İstifa sorusuna yanıt veren Portekizli hoca, "Önümüzde hala çok maç var ve rakipler puan kaybedecek. Bu ligde çok şey olacak, aynı hırsla devam ediyorum." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

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