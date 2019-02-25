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Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti

Spor Toto Süper Lig 23. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park stadına ulaştı.
25.02.2019

Beşiktaş derbisi için Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde yola çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. Takım stada girerken emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.

Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti 25.02.2019
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Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a hareket etti Fenerbahçe taraftarı Vodafone Park'a hareket etti 25.02.2019
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