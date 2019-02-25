25 Şubat 2019, Pazartesi
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Beşiktaş derbisi için Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde yola çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. Takım stada girerken emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
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Fenerbahçe kafilesi stada hareket etti
Spor Toto Süper Lig 23. hafta kapanış mücadelesinde Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park stadına ulaştı.
25.02.2019
Beşiktaş derbisi için Can Bartu Tesisleri'nden hareket eden Fenerbahçe'yi sarı-lacivertli taraftarlar tezahüratlarla uğurladı. Yoğun güvenlik önlemleri ve polis eskortu eşliğinde yola çıkan Fenerbahçe, karşılaşmanın oynanacağı Vodafone Park'a ulaştı. Takım stada girerken emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
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