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Fenerbahçe İrfan Can Eğribayat'ı kiralıyor

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Teknik direktör Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda yedek kaleci arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler İrfan Can Eğribayat'ın kiralık transferi için Göztele ile anlaşma sağladı. Detayları A Spor Muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB SPOR HABERLERİ)

03 Ağustos 2022 | 16:56
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