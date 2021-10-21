21 Ekim 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ: Vitor Pereira Fenerbahçe - Royal Antwerp maçı sonrası konuştu!
Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe, D grubu 3. hafta maçında Belçika'nın Royal Antwerp takımını konuk etti. Sarı lacivertliler, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Müsabaka sonrası Fenerbahçe'de, Teknik Direktör Vitor Pereira açıklamalarda bulundu. İşte o sözler... | Son dakika Fenerbahçe habereri (FB spor haberi)
21.10.2021
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