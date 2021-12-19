FENERBAHÇE HABERLERİ | Vitor Pereira derbi sonrası konuştu! "Başkana olan tepki..."

Fenerbahçe, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile evinde 2-2 berabere kaldı. Maçtan sonra Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısı düzenledi. Pereira, "İki iyi takım karşılaştı. Başkanımıza galibiyet hediye etmek istiyorduk ama olmadı. Takımıma baktığımda birlik olduğunu gördüm. Ben burada olmaktan gururluyum, çıkan spekülasyonlar umurumda değil. Başkana olan tepki hakkında şunu diyebilirim. Başkanımız bize çok destek veriyor ama taraftarların duygularını kabul etmemiz gerekiyor. " dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)

ABONE OL