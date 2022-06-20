FENERBAHÇE HABERLERİ: Lincoln Henrique iddialı konuştu! "Tarihe geçmek istiyorsam..."
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi Lincoln Henrique, idman sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Jorge Jesus kariyerime etki edecek." diyen Brezilyalı oyuncu, "Tarihe geçmek istiyorsam Fenerbahçe'de kupalar kazanmam gerekiyor." ifadelerini kullandı. İşte açıklamalarının tamamı... | Fenerbahçe transfer haberleri (FB spor haberi)
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