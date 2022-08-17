FENERBAHÇE HABERLERİ - Jorge Jesus Austria Wien maçı öncesi konuştu
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Austria Wien ile zorlu bir mücadeleye girecek. Müsabaka öncesinde teknik direktör Jorge Jesus önemli açıklamalarda bulundu. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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