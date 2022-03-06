FENERBAHÇE HABERLERİ - İsmail Kartal'dan kırmızı kart yorumu! "Rakip oyuncu..."
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u konuk etti. İki takım da karşılıklı gollerle 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, İrfan Can Kahveci'nin gördüğü kırmızı kart hakkında konuştu. Kartal, "Rakip oyuncu kayarak geliyor. Benim oyuncum topa sahip. Birden kırmızı kart devreye girdi." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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