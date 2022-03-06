FENERBAHÇE HABERLERİ - Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik'ten hakem çıkışı!
Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe sahasında lider Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Fenerbahçe Başkan Vekili Erol Bilecik zorlu maçtan sonra kameraların karşısına çıktı. Bilecik, "Enteresan bir akşam yaşadık. 2 konu için teşekkür ederim. İlk olarak 90 dakika koşan oyuncularımıza. Diğer teşekkürüm ise bizi yalnız bırakmayan taraftarımıza. Esas olay ise bu akşam Türk futboluna leke sürülen bir akşamdı. Hakem atama mühendisliği ve buna yardımcı olanlar ortada." dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
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