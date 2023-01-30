FENERBAHÇE HABERLERİ - Emre Demir İstanbul'a geldi!
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, bir süredir Emre Demir'i kadrosuna katmanın planlarını yapıyordu. Genç oyuncu sarı-lacivertli ekip için İstanbul'a geldi. İşte o görüntüler. | Fenerbahçe haberleri
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