18 Kasım 2021, Perşembe
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FENERBAHÇE HABERLERİ - Derbi öncesi flaş sözler! "Fenerbahçe'de operasyon kaçınılmaz"
Fenerbahçe'de Galatasaray derbisinin hazırlıkları sürüyor. Derbi öncesinde sistem değişikliğine gidip gitmeyeceği konuşulan Vitor Pereira'nın derbi sonucuna göre de geleceği belli olacak. A Spor yorumcusu Ümit Aktan, Vitor Pereira'nın geleceği hakkında konuştu. Aktan, "Bu maçın kötü sonuçlanması durumunda kimi göndereceksiniz? Her ne kadar devre arasına böyle gideceğiz deseler de bir operasyon kaçınılmaz olur. Galatasaray derbisi kazanılırsa Pereira'nın kredisi artar ancak bu oyun formatıyla Fenerbahçe'yi büyük hedeflere ulaştırabileceğine inanmıyorum. "dedi. | Fenerbahçe haberleri (FB spor haberi)
18.11.2021
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