Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan Alanyaspor maçı sonrası sert konuştu! "Kötü emellerinizde boğulacaksınız"
Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan Alanyaspor maçı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Kızılhan, "Fenerbahçe'yi yıllardır sistem dışında tutmak isteyen yapıya, yapılara sesleniyorum. Kötü emellerinizde boğulacaksınız inşallah. Hakkımızı helal etmiyoruz." dedi. | Fenerbahçe haberleri
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