Fenerbahçe-Gaziantep FK maçının ardından Emre Belözoğlu: Büyük takım böyle oynar

Süper Lig'de 34. hafta maçında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Emre Belözoğlu açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "Fenerbahçe, Türkiye'nin en büyük camiası. Fenerbahçe'nin kendi gerçekleri ve dinamikleri var. Geçmişteki şampiyonluklarına baktığımızda hep oyuna hakim olan, topu domine eden bir takım var. Benim yerimde kim olsa, herkes bu oyunu oynatmak ister. Büyük takımlar böyle oynar" dedi. (FB spor haberleri)

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