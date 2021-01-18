Fenerbahçe Diego Perotti ile yollarını ayıracak mı? Resmi açıklama geldi

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ankaragücü maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Koç, sakatlığı nedeniyle ameliyat olmasına karar verilen ve sahalardan uzun süre uzak kalacak olan Diego Perotti ile ilgili "Bu sezon kendisinden faydalanamayacağız." dedi.

ABONE OL