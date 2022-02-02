Fenerbahçe Danny Rose'a teklif yaptı
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford'da forma giyen sol bek Danny Rose'a teklif yaptı. Sarı-lacivertliler, İngiliz futbolcuyu kiralamak istiyor. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı. (FB spor haberi)
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