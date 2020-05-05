05 Mayıs 2020, Salı

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Fenerbahçe 45 gün sonra sahaya indi

Fenerbahçe corona virüsü sebebiyle liglere verilen aranın ardından saha çalışmalarına başladı.
05.05.2020
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