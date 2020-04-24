24 Nisan 2020, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Fenerbahçe 3 Hırvat hocayı gündemine aldı

Fenerbahçe, Erol Bulut'un alternatiflerini hazır tutuyor. Yerli hoca için Erol Bulut'tan başkasını düşünmeyen sarı-lacivertliler; Zlatko Dalic, Slaven Bilic ve Nenad Bjelica için de temaslarını sıklaştırdı.
24.04.2020
ABONE OL

DİĞER
Fenerbahçe 3 Hırvat hocayı gündemine aldı Fenerbahçe 3 Hırvat hocayı gündemine aldı 24.04.2020
Ozan Tufan'dan 23 Nisan paylaşımı! Ozan Tufan'dan 23 Nisan paylaşımı! 23.04.2020
İşin tarafı olanların yorum yapması doğru değil "İşin tarafı olanların yorum yapması doğru değil" 23.04.2020
Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video Nando de Colo'dan 23 Nisan'a özel video 23.04.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Berke Özer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! Berke Özer'den Başkan Erdoğan'a teşekkür! 22.04.2020
Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası Fenerbahçe için Manuel Pellegrini iddiası 22.04.2020
Fenerbahçe'de değişim Fenerbahçe'de değişim 22.04.2020
Obradovic F.Bahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı Obradovic F.Bahçe Beko'da devam edecek mi? Canlı yayında açıkladı 21.04.2020
Fenerbahçe'de devrim gibi karar Fenerbahçe'de devrim gibi karar 21.04.2020
Damien Comolli: Transfer sezonu kısır geçebilir Damien Comolli: Transfer sezonu kısır geçebilir 21.04.2020
Isla ve eşinden eğlenceli görüntüler Isla ve eşinden eğlenceli görüntüler 21.04.2020
Lucescu'dan F.Bahçe'ye flaş teklif! Canlı yayında açıkladı Lucescu'dan F.Bahçe'ye flaş teklif! Canlı yayında açıkladı 20.04.2020
Fenerbahçe'de rota yeniden Edin Visca Fenerbahçe'de rota yeniden Edin Visca 20.04.2020
Fenerbahçe'de gündem Razvan Lucescu Fenerbahçe'de gündem Razvan Lucescu 20.04.2020
Fenerbahçe bonservise hasret Fenerbahçe bonservise hasret 19.04.2020
Ozan Tufan'ın Ada hayaline Sörloth engeli Ozan Tufan'ın Ada hayaline Sörloth engeli 19.04.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Muslera'dan yönetime indirim şartı! Maaş yerine...
Fenerbahçe'de 4 ayrılık 1 transfer! Premier Lig'in yıldızı...
Fatih Terim'in dev transfer planı ortaya çıktı! Önümüzdeki 10 yıl...
Fenerbahçe'den flaş transfer kararı! Caner Erkin...
Corona virüsü hakkında şok eden detay! 40 gündür evden çıkmadı ancak...
Fatih Terim'in gözdesine Trabzonspor kancası!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör