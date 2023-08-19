F.Bahçe'de kaleci transferi olacak mı? İşte detaylar...
Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe'yi bu sezon yaz transfer döneminde en çok meşgul eden konu keleci transfer olmuştu. A Spor yorumcusu Ahmet Akcan konuyu değerlendirdi. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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