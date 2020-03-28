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Eski Fenerbahçeli Ayew'den rövaşeta şov

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ayew, "Evde kal" akımına Instagram'dan paylaştığı video ile katıldı. Ayew, kardeşleri ile birlikte tuvalet kağıdı sektirdiği video beğeni yağmuruna tutuldu. Yıldız futbolcu son vuruşunu ise röveşata ile yaptı.
28.03.2020
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