20 Aralık 2019, Cuma

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Ersun Yanal'ın kader derbisi

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisiyle birlikte zirve yarışında kritik bir karşılaşmaya çıkacak... Bu derbi aynı zamanda Ersun Yanal'ın sarı-lacivertli ekipteki geleceği için de büyük önem taşıyor.
20.12.2019

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın kaderi Beşiktaş derbisine bağlı...

Sezona şampiyonluk parolasıyla giren sarı-lacivertli ekipte özellikle deplasman maçlarında alınan kötü sonuçlar ve zirve ile aradaki 8 puanlık fark, Ersun Yanal'ın geleceğini tartışılır hale getirdi.

Ayrıca başkan Ali Koç, Demir Grup Sivasspor yenilgisinin ardından hem kötü sonuçlara hem de takımda darbeye bağlı olmayan sakatlıklara dikkat çekerek radikal kararlar alınacağını belirtmişti.

Bu gelişmelerin ardından Beşiktaş derbisi, Ersun Yanal'ın takımdaki geleceği açısından kritik hale geldi... Ancak Ersun Yanal'ın Beşiktaş'a karşı tablosu çok parlak değil...

Kariyerinde 7 farklı takımla Beşiktaş'a karşı mücadele eden Ersun Yanal, rakibine karşı galip gelmekte zorlanıyor.

58 yaşındaki teknik adam; Denizlispor, Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor, Eskişehirspor ve Fenerbahçe'nin başında siyah-beyazlı ekibe karşı 24 resmi maça çıktı. Yanal bu müsabakalarda sadece 3 kez galip gelebildi. 7 kez berabere kalan tecrübeli teknik adam 14 mücadeleden mağlubiyetle ayrıldı.

Ersun Yanal, daha önce Denizlispor, Ankaragücü ve Manisaspor'un başında iken Beşiktaş'a karşı galibiyet sevinci yaşadı. Yanal, Fenerbahçe ile siyah-beyazlı ekibe rakip olduğu 3 mücadeleden de beraberlikle ayrıldı.

Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde yok Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde yok 20.12.2019
Ersun Yanal'dan Kruse kararı Ersun Yanal'dan Kruse kararı 20.12.2019
Ersun Yanal'ın kader derbisi Ersun Yanal'ın kader derbisi 20.12.2019
Fenerbahçe tur için sahada Fenerbahçe tur için sahada 18.12.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Fenerbahçe ağır yara aldı Fenerbahçe ağır yara aldı 17.12.2019
Ersun Yanal F.Bahçe kariyerinin sonuna gelmiştir "Ersun Yanal F.Bahçe kariyerinin sonuna gelmiştir" 16.12.2019
Fenebahçe o teknik adamla temas kurdu! Ersun Yanal... Fenebahçe o teknik adamla temas kurdu! Ersun Yanal... 16.12.2019
Obradovic'in en kötü dönemi Obradovic'in en kötü dönemi 16.12.2019
Ali Koç Ersun Yanal'ı takımın başına zoraki getirdi! "Ali Koç Ersun Yanal'ı takımın başına zoraki getirdi!" 16.12.2019
Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile şampiyon olması çok zor "Fenerbahçe'nin Ersun Yanal ile şampiyon olması çok zor" 16.12.2019
Fenerbahçe yeni teknik adam arayışına girmiştir! "Fenerbahçe yeni teknik adam arayışına girmiştir!" 15.12.2019
Abdullah Avcı ve Ersun Yanal el ele Fatih Terim'i kurtardı "Abdullah Avcı ve Ersun Yanal el ele Fatih Terim'i kurtardı" 15.12.2019
Ali Koç'tan Fatih Terim'e flaş gönderme! Ali Koç'tan Fatih Terim'e flaş gönderme! 15.12.2019
Ozan Tufan Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi? İşte cevabı... Ozan Tufan Beşiktaş maçında forma giyebilecek mi? İşte cevabı... 15.12.2019
Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider! "Beşiktaş Fenerbahçe'yi yenerse Ersun Yanal gider!" 15.12.2019
Sivasspor ile Fenerbahçe 27. randevuda Sivasspor ile Fenerbahçe 27. randevuda 15.12.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fatih Terim'den zorunlu değişiklik! İşte Galatasaray'ın Göztepe 11'i
Galatasaray'ın Göztepe kafilesi açıklandı! 6 isim kadroda yok
Galatasaray'dan Süper Lig'i sarsacak transfer! Dünya yıldızı bedavaya gelecek
Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer şoku! Fatih Terim...
Beşiktaş transfer bombasını patlatıyor! Menajeri resmen açıkladı
Galatasaray'da flaş ayrılık! İşte yeni takımı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör