Ersun Yanal: "Ders çıkaracağız"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bayern Münih maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal "Skordan daha farklı şeylere bakıyorum. Alınan bu sonuçtan ve karşılaşmadan dersler çıkaracağız" şeklinde konuştu.