31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Ersun Yanal: "Ders çıkaracağız"
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Bayern Münih maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Yanal "Skordan daha farklı şeylere bakıyorum. Alınan bu sonuçtan ve karşılaşmadan dersler çıkaracağız" şeklinde konuştu.
31.07.2019
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