Erol Kaynar: Bir camiayı temsil ediyorsanız...

A Spor yorumcusu Erol Kaynar, Ana Haber programında Fenerbahçe'nin gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Kaynar, "Bir camiayı temsil ediyorsanız, bir camianın yönetim kurulundaysanız, her ağzınızdan çıkan lafı milyonlar takip ediyor. Dolayısı ile her kelimenizi tartarak söylemeniz lazım." ifadelerini kullandı.