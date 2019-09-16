"Erol Bulut taktik anlamında Ersun Yanal'ı yendi"

A Spor yorumcusu Evren Turhan, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren Turhan, "Fenerbahçe bence kendi kendini yenmedi. Erol Bulut taktik anlamında Ersun Yanal'ı yendi. Niye bunu söylüyorum; evet orda bireysel hatalar var ama önde bir presle başladı, özellikle 2. yarı. Belki ilk yarı biraz kontrollü oynadı ama 2. yarı o presi verdi." ifadelerini kullandı.

