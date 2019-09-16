16 Eylül 2019, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren Turhan, "Fenerbahçe bence kendi kendini yenmedi. Erol Bulut taktik anlamında Ersun Yanal'ı yendi. Niye bunu söylüyorum; evet orda bireysel hatalar var ama önde bir presle başladı, özellikle 2. yarı. Belki ilk yarı biraz kontrollü oynadı ama 2. yarı o presi verdi." ifadelerini kullandı.
Video bittiğinde sonraki videoya geç
"Erol Bulut taktik anlamında Ersun Yanal'ı yendi"
A Spor yorumcusu Evren Turhan, Alanyaspor - Fenerbahçe maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.
16.09.2019
Alanyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendiren Turhan, "Fenerbahçe bence kendi kendini yenmedi. Erol Bulut taktik anlamında Ersun Yanal'ı yendi. Niye bunu söylüyorum; evet orda bireysel hatalar var ama önde bir presle başladı, özellikle 2. yarı. Belki ilk yarı biraz kontrollü oynadı ama 2. yarı o presi verdi." ifadelerini kullandı.
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'ın zorlu fikstürü
- Reha Kapsal: Trabzonspor'un gol yeme sıkıntısı var
- Basketbolda İspanya şampiyon oldu
- Belhanda için özel maske
- Galatasaray alternatif formasını tanıttı
- Beşiktaş kötü başladı
- Belhanda için özel maske
- Paralimpik Yüzme Milli Takımı İstanbul'a döndü
- Aslan Devler Ligi'nde 16. kez gruplarda
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"