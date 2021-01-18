Erol Bulut Fenerbahçe - Ankaragücü maçı sonrası konuştu! "Daha iyisini oynayabilirdik"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, MKE Ankaragücü maçında gösterilen performansla alakalı, "Çok üst düzey bir maç olmadı. Daha iyisini oynayabilirdik. Önemli olan kazanmaktı" diye konuştu.

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