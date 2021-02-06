06 Şubat 2021, Cumartesi
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Erman Toroğlu'dan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi yorumu! "1 gol olursa..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin ilk yarısının Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, "Takımlara maçtan önce beraberliği teklif etsen kabul ederler. 1 gol olursa iyi maç olur." dedi.
06.02.2021
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