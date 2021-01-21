Erman Toroğlu'dan çarpıcı sözler! "Mesut Özil'den faydalanmak için..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Mesut Özil transferini Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, "Mesut Özil'den faydalanmak için en az iki adam lazım. Araya patlama yapabilecek, ofsayta düşmeden startı iyi olan oyuncu lazım. Mesut ile en iyi anlaşacak oyuncu Pelkas olacak göreceksiniz." dedi.

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