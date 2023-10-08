Erman Toroğlu Fenerbahçe'nin penaltı kazandığı pozisyonu değerlendirdi
Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı 2-0'la geçti. Sarı-lacivertlilerin penaltı kazandığı pozisyonu A Spor yorumcusu Erman Toroğlu değerlendirdi. FB SPOR HABERLERİ
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