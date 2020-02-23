23 Şubat 2020, Pazar

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Erman Toroğlu: Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla Galatasaray puanını 45 yaptı Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray ayrıca Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bugün Fenerbahçe bu duruma düştüyse, Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım. Kimseyi suçlamasınlar" ifadelerini kullandı.
23.02.2020

DİĞER
Erman Toroğlu: Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım Erman Toroğlu: Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım 23.02.2020
Taraftarlar isyan etti: Ali Koç ve Ersun Yanal istifa! Taraftarlar isyan etti: Ali Koç ve Ersun Yanal istifa! 23.02.2020
Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! Erman Toroğlu'ndan flaş penaltı yorumu! 23.02.2020
Erman Toroğlu'ndan derbi öncesi yorumu Erman Toroğlu'ndan derbi öncesi yorumu 23.02.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Emre Bol: Tutturamazsan adamı taşlarlar Emre Bol: Tutturamazsan adamı taşlarlar 23.02.2020
Fenerbahçe kafilesi Kadıköy'e hareket etti Fenerbahçe kafilesi Kadıköy'e hareket etti 23.02.2020
Emre Bol Gustavo yerine oynayacak ismi açıkladı Emre Bol Gustavo yerine oynayacak ismi açıkladı 23.02.2020
Emre Bol derbi öncesi sağduyu çağrısı yaptı Emre Bol derbi öncesi sağduyu çağrısı yaptı 23.02.2020
Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu Erman Toroğlu'ndan derbi yorumu 23.02.2020
Dört kulübün başkanından dostluk mesajı Dört kulübün başkanından dostluk mesajı 22.02.2020
Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu Ersun Yanal ile Fatih Terim'in 13. randevusu 22.02.2020
Ezeli rekabette 391. randevu Ezeli rekabette 391. randevu 22.02.2020
Fenerbahçe'de son durum Fenerbahçe'de son durum 22.02.2020
Derbide kartlar havada uçuşuyor Derbide kartlar havada uçuşuyor 21.02.2020
Altay Bayındır mı, Fernando Muslera mı? Altay Bayındır mı, Fernando Muslera mı? 21.02.2020
Fenerbahçe seyircisine güveniyor Fenerbahçe seyircisine güveniyor 21.02.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu (23. hafta)
Fenerbahçe - Galatasaray maçında olay hareket! Derbide o an...
Ağır sıklet unvan maçında şampiyon Tyson Fury! Deontay Wilder'ı...
Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Kadıköy'de dev randevu! İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilk 11'i
Boateng sosyal medyayı salladı "Ölüsü bile iş yapıyor''
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör