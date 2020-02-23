Erman Toroğlu: Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım

Süper Lig'in 23'üncü haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Zorlu karşılaşma Galatasaray'ın 3-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. Bu skorla Galatasaray puanını 45 yaptı Fenerbahçe 38 puanda kaldı. Galatasaray ayrıca Kadıköy'deki 21 yıllık galibiyet hasretine son verdi. Karşılaşma sonrası A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Toroğlu, "Bugün Fenerbahçe bu duruma düştüyse, Ali Koç ve yönetiminin aynaya bakması lazım. Kimseyi suçlamasınlar" ifadelerini kullandı.