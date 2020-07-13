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Erman Toroğlu açıkladı! Muriqi'ye yapılan hareket penaltı mı?

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Takım Oyunu programında Fenerbahçe-Sivasspor maçındaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. Toroğlu, "Vedat Muriç'in pozisyonu için yorum bile yapmam net penaltı." ifadelerini kullandı.
13.07.2020
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