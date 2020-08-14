14 Ağustos 2020, Cuma

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Enner Valencia Fenerbahçe'ye çok yakın

A Spor yorumcusu Bahar Özgüvenç, Son Sayfa Transfer programında Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Ekvadorlu futbolcu Enner Valencia'yı kadrosuna katmak istediğini söyledi.
14.08.2020
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