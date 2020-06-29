Emre'nin gözyaşlarının sırrı

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Yeni Malatyaspor maçının son bölümünde gözyaşlarına engel olamadı. Tecrübeli oyuncunun yaşadığı duygu patlamasının ardında ise harika bir futbol hikayesi var.

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