24 Şubat 2020, Pazartesi
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Emre Bol: Ali Koç Bruno Labbadia ile görüştü
A Spor yorumcusu Emre Bol, Artı Futbol programında Fenerbahçe'nin gündemine dair açıklamalarda bulundu. Bol, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un 20192un sonlarına doğru Alman teknik direktör Bruno Labbadia ile bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.
24.02.2020
Emre Bol'un açıklamaları şu şekilde:
Fenerbahçe'de şöyle bir karar alındığını duydum: İlk yarının sonunda oynanan Çaykur Rizespor maçında puan kaybı yaşansaydı, Ersun Yanal ile yollar ayrılacaktı ve Rize maçından hemen önce 22-23 Aralık 2019 civarında Ataşehir'de Ali Koç, Bruno Labbadia ile bir görüşme gerçekleştirdi.
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- Galatasaray'dan Kadıköy'de tarihi galibiyet
- Galatasaray zirve yarışına ortak oldu
- Emre Bol: Ali Koç Bruno Labbadia ile görüştü
- "G.Saray şampiyon olursa Fatih Terim'in elini öperim"
- Fenerbahçe takım otobüsüne saldırı
- Erman Toroğlu: Galatasaray lehine verilen penaltıda karar doğru
- Erman Toroğlu'ndan flaş hakem yorumu
- Emre Bol: Ali Koç Bruno Labbadia ile görüştü
- "Ersun Yanal artık F.Bahçe'nin başında sahaya çıkamaz"
Daha Fazla Gör
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...