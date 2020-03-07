Emre Belözoğlu: Susmamızın özel bir sebebi yok

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor ile 2-2 kaldı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Belözoğlu “Her şeyi en doğru zamanda yapmaya çalışıyoruz, zamanı gelince konuşacağız. Susmamızın özel bir sebebi yok, sadece zamanlamayla alakalı.” ifadelerini kullandı.