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Emre Belözoğlu: Susmamızın özel bir sebebi yok

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, evinde Denizlispor ile 2-2 kaldı. Karşılaşma sonrası Fenerbahçeli futbolcu Emre Belözoğlu, açıklamalarda bulundu. Belözoğlu “Her şeyi en doğru zamanda yapmaya çalışıyoruz, zamanı gelince konuşacağız. Susmamızın özel bir sebebi yok, sadece zamanlamayla alakalı.” ifadelerini kullandı.
07.03.2020

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