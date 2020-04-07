Emre Belözoğlu: Henüz kararımı vermedim

Fenerbahçe Kaptanı Emre Belözoğlu, geleceğiyle ilgili kararı henüz vermediğini belirtti. Tecrübeli futbolcu, "Önce sezonu bitirelim, bu ortamda karar vermek doğru olmaz" dedi.

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