24 Mayıs 2020, Pazar

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Emre Belözoğlu: Daha güçlü olacağız

Fenerbahçe'nin kaptanı Emre Belözoğlu, Hürriye Gazetesi'ne yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde daha güçlü bir takım izleteceklerini söyledi.
24.05.2020
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