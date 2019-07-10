10 Temmuz 2019, Çarşamba

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Eljif Elmas İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin Makedon futbolcusu Eljif Elmas, sarı-lacivertlilerin kampına katılmak için İstanbul'a geldi.
10.07.2019

Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'a gelen Eljif, burada basın mensuplarıyla sohbet etti.

Transferiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçınan Eljif, "Transferle ilgili bir şey bilmiyorum. Kampa katılmak için buradayım." ifadesini kullandı.

Eljif Elmas'ın adı transferde birçok Avrupa kulübüyle anılıyor.

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