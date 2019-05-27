27 Mayıs 2019, Pazartesi
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Edin Dzeko Fenerbahçe ile mi görüşecek?
Roma forması giyen ve İstanbul'a gelen Boşnak futbolcu Edin Dzeko'nun Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir transfer görüşmesi gerçekleştireceği iddia edilmişti. Konuyla ilgili son gelişmeleri paylaşan A Spor muhabiri Hakan Gündoğar, yıldız futbolcunun tatil için İstanbul'a geldiğini söyledi.
27.05.2019
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