31 Ağustos 2020, Pazartesi

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"Dirar'ın Fenerbahçe'den ayrılması büyük kayıp olur"

Fenerbahçe'nin yeni sezon kapsamında sürdürdüğü transfer çalışmalarını Aspor yorumcusu Taner Karaman değerlendirdi. Karaman " Dirar'ın takımdan ayrılmasının büyük bir kayıp olacağını ifade etti.
31.08.2020
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