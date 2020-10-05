Dimitrios Pelkas Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti

Transfer döneminin en hareketli takımlarından Fenerbahçe bir transferi daha açıklamaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertliler Dimitrios Pelkas ile son aşamaya geldiği bildirilirken, oyuncunun Kanarya adına sağlık kontrolünden geçtiği öğrenildi. Detayları A Spor muhabiri Ahmet Selim Kul aktardı.

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