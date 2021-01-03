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Dikkat çeken sözler! "Erol Bulut Fenerbahçe'den ayrılırsa..."

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Spor Ajansı programında futbol gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Özcan, "Erol Bulut giderse Fenerbahçe sıkıntılı bir süreç içine girer." dedi.
03.01.2021
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