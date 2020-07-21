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Canlı yayında duyurdu! Fenerbahçe'ye 2 stoper birden

A Spor yorumcusu Emre Bol, Ana Haber'de Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair flaş açıklamalarda bulundu. Bol, "Fenerbahçe kesinlikle 2 yabancı stoper alacak." ifadelerini kullandı.
21.07.2020
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