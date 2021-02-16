Canlı yayında bombayı patlattı! "Fenerbahçe ve Galatasaray çok ciddi bir şekilde devreye girdi"

A Spor yorumcusu Haldun Domaç, Spor Gündemi programında Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Domaç, "Sezon sonunda transferde yeni bir Fenerbahçe-Galatasaray mücadelesi izleyeceğiz. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Türk oyuncuyu renklerine bağlamak için, iki takım da çok ciddi bir şekilde devreye girdi" ifadelerini kullandı. | Son dakika transfer haberleri

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